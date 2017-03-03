Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

(Görüntülü Haber) Büfeciyi şaşırtan hırsızlık

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, büfenin dışını aydınlatması için kullanılan ampuller, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı. Maddi kaybın az olması nedeniyle polise başvurmadığını dile getiren büfeci Burak Say, "Daha önce de hırsızlık...

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, büfenin dışını aydınlatması için kullanılan ampuller, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı. Maddi kaybın az olması nedeniyle polise başvurmadığını dile getiren büfeci Burak Say, "Daha önce de hırsızlık oldu ama böylesi ilk kez başıma geldi. Ampulleri neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Ampulü sökmek isteyen kadın, elini de yaralıyor, böyle bir şeye gerek var mıydı?" dedi. Olay, Şair Eşref Bulvarı'ndaki Fuar Büfe'de geçen çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. Sabah işyerine gelen 25 yaşındaki Burak Say, büfenin dış bölümünü aydınlatması için kullanılan ampullerin yerinde olmadığını fark etti. Büfenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Say, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde, bir otomobille büfenin yan sokağına gelen kimliği belirsiz 1'i kadın 2 kişinin, araçtan indikten sonra büfenin önüne gelmeleri, erkeğin, kadını kucaklayıp yukarı kaldırarak ampulleri sökmesine yardımcı olması yer aldı. Ampullerden biri kırılınca elinden yaralanan kadının, kamerayı fark ettikten sonra diğer ampulü yüzü görünmeyecek şekilde söktüğü görüldü. "ANLAM VEREMEDİM" Maddi kaybın az olması nedeniyle polise başvurmadığını dile getiren büfeci Burak Say, "Daha önce de hırsızlık oldu ama böylesi ilk kez başıma geldi. Ampulleri neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Ampulü sökmek isteyen kadın, elini de yaralıyor, böyle bir şeye gerek var mıydı?" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.