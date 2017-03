(Görüntülü Haber) Büfeciyi şaşırtan hırsızlık

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, büfenin dışını aydınlatması için kullanılan ampuller, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı. Maddi kaybın az olması nedeniyle polise başvurmadığını dile getiren büfeci Burak Say, "Daha önce de hırsızlık oldu ama böylesi ilk kez başıma geldi. Ampulleri neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Ampulü sökmek isteyen kadın, elini de yaralıyor, böyle bir şeye gerek var mıydı?" dedi. Olay, Şair Eşref Bulvarı'ndaki Fuar Büfe'de geçen çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. Sabah işyerine gelen 25 yaşındaki Burak Say, büfenin dış bölümünü aydınlatması için kullanılan ampullerin yerinde olmadığını fark etti. Büfenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Say, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde, bir otomobille büfenin yan sokağına gelen kimliği belirsiz 1'i kadın 2 kişinin, araçtan indikten sonra büfenin önüne gelmeleri, erkeğin, kadını kucaklayıp yukarı kaldırarak ampulleri sökmesine yardımcı olması yer aldı. Ampullerden biri kırılınca elinden yaralanan kadının, kamerayı fark ettikten sonra diğer ampulü yüzü görünmeyecek şekilde söktüğü görüldü. "ANLAM VEREMEDİM" Maddi kaybın az olması nedeniyle polise başvurmadığını dile getiren büfeci Burak Say, "Daha önce de hırsızlık oldu ama böylesi ilk kez başıma geldi. Ampulleri neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Ampulü sökmek isteyen kadın, elini de yaralıyor, böyle bir şeye gerek var mıydı?" diye konuştu.