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(Görüntülü Haber) Buca'da patlama, 8 yaralı 6

Taylan YILDIRIM- Mehmet GÜNEY- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay saat 08.00 sıralarında,...

Taylan YILDIRIM- Mehmet GÜNEY- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay saat 08.00 sıralarında, Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi Ahmet Piriştina Bulvarı'nda meydana geldi. Teröristler yol kenarındaki bir çöp konteynerine koydukları bombayı, Buca'nın Kırıklar Mahallesi'nde bulunan İzmir F Tipi Cezaevi'ne ait servis otobüsü geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Çevredeki binaların camlarının bile kırıldığı patlamada, servis otobüsünde 8 kişi yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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