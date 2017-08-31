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(Görüntülü Haber) Buca'da patlama, 8 yaralı 2

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, Kırıklar mahallesindeki F tipi cezaevinin servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bomba patlatıldı, 8 kişi yaralandı. Bugün saat 08.00 sıralarında, Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na...

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, Kırıklar mahallesindeki F tipi cezaevinin servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bomba patlatıldı, 8 kişi yaralandı. Bugün saat 08.00 sıralarında, Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi'nde, Ahmet Piriştina Bulvarı'ndaki bir çöp konteynerine konulan bomba, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında patlatıldı. Patlamayla birlikte biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı, servis otobüsünde hasar meydana geldi, çevredeki evlerin camları kırıldı. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu, diğer 5'inin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüsün çevresinde önlem alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.

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