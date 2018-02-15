(Görüntülü Haber) Boydak ailesine FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltında, 4 kişi aranıyor

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finans desteği sağladığı gerekçesiyle holding ve bağlı şirteklerine TMSF tarafından el konulan Boydak ailesinden 5 kişi gözaltına alındı. Aynı aileden 4 kişinin de arandığı belirtildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mehmet Emin, Ayşe, Sema, İbrahim ve Merve Boydak yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf, Şükran, Burak ve Can Furkan Boydak'ın yakalama için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere soruşturmanın sürdüğü Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinin ardından örgüt lideri Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine mali bünyesi bozulan Asya Katılım Bankası'na para yatırdığı öne sürüldü. HOLDİNGİN 3 YÖNETİCİSİ TUTUKLU YARGILANIYOR Aynı soruşturma kapsamında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak halen tutuklu olarak yargılanıyor.