(Görüntülü Haber) Boya fabrikasında korkutan patlama

Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,() ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ölen yada yaralanan olmadı. Olay, Sarıçam ilçesinde bulunan AOSB'deki bir boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çinkodan yapılmış çatısı parçalanırken, yangın çıktı. Olayın meydana geldiği alanda kimsenin olmaması can kaybının önledi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.