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(Görüntülü Haber) Boşanmak isteyen karısını tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

Engin ANAK ALANYA (Antalya), () Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Yılmaz (53) boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Hasan Yılmaz, hastaneye götürüldü. Alanya'da...

Engin ANAK ALANYA (Antalya), () Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Yılmaz (53) boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Hasan Yılmaz, hastaneye götürüldü. Alanya'da oturan 2 çocuk annesi Zehra Yılmaz'ın boşanma aşamasında olduğu ve evden uzaklaştırması bulunan ikinci eşi Hasan Yılmaz, konuşmak için Yaylayolu Caddesi üzerindeki çalıştığı eczaneye geldi. Eczanenin yanındaki çay ocğında konuşmaya başlayan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yılmaz yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Zehra Yılmaz'a 3 el ateş etti. Karın ve göğüs bölgesine isabet eden mermiler nedeniyle Zehra Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Hasan Yılmaz olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Yılmaz, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Özel Yaşam Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Zehra Yılmaz'ın cenazesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Zehra Yılmaz'ın 2 çocuğunun ilk eşinden olduğu, bir süre önce de Hasan Yılmaz ile evlendikleri belirtilirken, çiftin boşanma aşamasında olduğu kaydedildi.

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