Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

(Görüntülü Haber) Boşanma davaları süren eşini kolundan bıçakladı

DENİZLİ'de, boşanmak üzere olduğu eşi, 42 yaşındaki Ercan B.'yi sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla gören 41 yaşındaki N.B., çantasından çıkardığı bıçakla kolundan yaraladı. Yaralanan Ercan B., eşiyle boğuşurken elindeki...

DENİZLİ'de, boşanmak üzere olduğu eşi, 42 yaşındaki Ercan B.'yi sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla gören 41 yaşındaki N.B., çantasından çıkardığı bıçakla kolundan yaraladı. Yaralanan Ercan B., eşiyle boğuşurken elindeki bıçağı almayı başardı. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ercan B., hastaneye kaldırıldı, N.B. ise gözaltına alındı. Olay, bugün saat 09.15 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. N.B., boşanma davası süren, 2 çocuğunun babası eşi Ercan B.'yi sokakta başka bir kadınla yürürken gördü. Dış cephe kaplama işi yapan eşine tepki gösteren N.B., daha sonra çantasından çıkardığı bıçakla saldırdı. Kolundan yaralanan Ercan B., boşanma davaları süren eşinin elindeki bıçağı aldı. Sokak ortasındaki bu olay, bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Çevrede bulunanlar yaralanan Ercan B.'ye yardım etmeye çalıştı. N.B. ise bir sandalyeye oturup, eşi ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadına tepki göstermeye devam etti. Ercan B., sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden ayrılan N.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314