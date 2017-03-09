(Görüntülü Haber) Boşandığı eşinin Kadınlar Günü'nde öldüdüğü Aynur Özallı toprağa verildi

ANTALYA'da boşandığı eşi tarafından kadınlar gününde pompalı tüfekle öldürülen 42 yaşındaki Aynur Özallı, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nin Örnek Mahallesi'nde oturan Aynur Özallı, işten çıkıp gittiği evin önünde, şiddet uyguladığı ve bıçakladığı için geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eski eşi Cuma Akkaya'nın saldırısına uğradı. Akkaya'nın elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu 4 çocuk annesi Özallı yaşamını yitirdi. Polisin 8 boş fişek bulduğu olay yerinden kaçarken oğlu Feramuz Akkaya'yı arayarak "Annenizi vurdum, gidin kurtarın" diyen eski koca Cuma Akkaya, daha sonra karakola giderek teslim oldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aynur Özallı'nın cenazesi Göksun'a getirildi. İlk olarak Kayabaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülen kadının cenazesi, burada helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Özallı, kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.