(Görüntülü Haber) Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp; kızını alarak kaçtı (3)

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, () - KONYA'da Erdal Atlı, 4 ay önce boşandığı ve 2 çocuğunun annesi eşi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız, eski kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız ve kayınvalidesi 59 yaşındaki Fatma Yıldız'ı av tüfeğiyle öldürdü. Cinayet şüphelisi Atlı, daha sonra da evde bulunan 7 yaşındaki kızı S.A.'yı, yanına alarak kaçtı. Olay, bugün saat 09.40 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokakta bulunan Olcay Kent Sitesi'ndeki binanın beşinci katında meydana geldi. TIR şoförü Erdal Atlı, iddiaya göre şiddet uyguladığı için bir yıldır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı ve ailesinin yanında kalan ev hanımı eşi Yasemin Yıldız'ın yanına geldi. Erdal Atlı, eski eşi Yasemin Yıldız, kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behram Yıldız ile evin girişinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Erdal Atlı, kızı S.A.'nın gözleri önünde, kapının girişindeki koridorda kayınvalidesi, kayınpederi ve kapının arkasına saklanan eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Yasemin Yıldız ile babası Behram ve annesi Fatma Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Atlı, S.A.'yı da yanına alarak geldiği araçla kaçtı. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Fatma ve Behram Yıldız içfti ile kızları Yasemin'in öldüğünü belirledi. 'OĞLUNA KOŞ, YETİŞ' DİYE MESAJ ATMIŞ Erdal Atlı'nın cinayetin ardından lise öğrencisi 17 yaşındaki oğlu Y.E.A.'ya, cep telefonundan ''Oğlum eve koş, anneni, dedeni ve nineni vurdum. Belki yetişirsin'' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Çiftin boşandıktan sonra çocukların velayetinin anneye verildiği belirtildi. Annesinin yanında kalan Y. E.A.'nın, bir ay önce evden kaçıp, babasının yanına gittiği ve bir süre kaldıktan sonra tekrar döndüğü ileri sürüldü. DÜN EV KİRALAMIŞ Boşandığı eşi tarafından öldürülen Yasemin Yıldız'ın dün aynı sitedeki başka bir bloktan ev kiraladığı ortaya çıktı. Komşuları Gülay D. ''Yasemin, babasının yanında yaşıyordu. Ancak oğlu ve kızıyla birlikte yaşamak için dün diğer bloktan ev kiraladı. Hatta emlakçı evi kiralayabilmek için kefil istemiş. Bu duruma üzülmüştü. Sonra iş tatlıya bağlandı ve evi kefilsiz kiraladı. Evi kiralayınca çok mutlu olmuştu, adeta havalara uçuyordu. Kaymakamlıktan falan yardım alacaktı'' diye konuştu. "KİMSE YÜKSEK SESLE CİNAYET PLANLAMAZ" Erdal Atlı'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, geçen 26 Nisan'da, kızı S.A.'nın fotoğrafıyla birlikte, 'Seni çok seviyorum canım kızım tam bir yıl önce bugün kopardılar seni benden. Ama Allah büyük kızım, abini kurtardım aldım inşallah seni de en kısa zamanda kurtarıp alacağım vicdansızların elinden sabırla inşallah' mesajını paylaştığı ortaya çıktı. Aynı sayfada 2 Nisan'da ise bir tabanca resmiyle 'Suskunluğu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz' paylaşımında bulunduğu belirlendi. Polis, tüm kent genelinde kızına da yanına alarak kaçan Erdal Atlı’nın yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.