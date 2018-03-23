Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

(Görüntülü Haber) Borçları yüzünden intihar etmek istedi

Mehmet CANDAN - İZMİR, ()İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre borçları yüzünden bunalımda olan G.D., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği G.D., apartmanın...

Mehmet CANDAN - İZMİR, ()İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre borçları yüzünden bunalımda olan G.D., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği G.D., apartmanın çatısından sarktığı sırada kurtarıldı. Borçları yüzünden psikolojik sorular yaşadığı öne sürülen G.D, bugün öğle saatlerinde Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. G.D.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarındaki duvarın üzerinde yürüyerek yürekleri ağza getiren G.D. bir türü ikna olmadı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmak için çalıştığı sırada G.D., çatıdan aşağıya doğru sarktı. Bu sırada ekipler G.D.'yi tutarak düşmesini engelledi. Bütün bunlar yaşanırken, vatandaşların cep telefonlarıyla G.D.'yi çekmeye çalışması dikkat çekti. Gözaltına alınan G.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntihar girişimi yüzünden aksayan trafik, daha sonra normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314