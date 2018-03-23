(Görüntülü Haber) Borçları yüzünden intihar etmek istedi

Mehmet CANDAN - İZMİR, ()İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre borçları yüzünden bunalımda olan G.D., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği G.D., apartmanın çatısından sarktığı sırada kurtarıldı. Borçları yüzünden psikolojik sorular yaşadığı öne sürülen G.D, bugün öğle saatlerinde Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. G.D.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarındaki duvarın üzerinde yürüyerek yürekleri ağza getiren G.D. bir türü ikna olmadı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmak için çalıştığı sırada G.D., çatıdan aşağıya doğru sarktı. Bu sırada ekipler G.D.'yi tutarak düşmesini engelledi. Bütün bunlar yaşanırken, vatandaşların cep telefonlarıyla G.D.'yi çekmeye çalışması dikkat çekti. Gözaltına alınan G.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntihar girişimi yüzünden aksayan trafik, daha sonra normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.