Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), () – ARTVİN’in Borçka İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılmaz hale geldi. Trabzon’dan Kars’ın Ardahan İlçesi'ne mazot götüren 54 yaşındaki Tekin Aydın yönetimindeki 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka İlçesi İbrikli Köyü yakınlarında virajda kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev aldı. Araçta sıkışan Tekin Aydın, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiey ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü. Kaza nedeniyle kapanan Borçka - Ardahan karayolu, yangının söndürülüp aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
(Görüntülü Haber) Borçka'da devrilen tanker alev alev yandı
Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), () – ARTVİN’in Borçka İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılmaz hale geldi. Trabzon’dan Kars’ın Ardahan İlçesi'ne mazot götüren 54 yaşındaki...
25 Şubat 2017 Cumartesi 19:52
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