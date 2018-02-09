BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen Mehmet T. (55), evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süreden beridir işsiz olduğu belirtilen ve borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 4 çocuk babası Mehmet T., evde kimsenin olmadığı sırada, tavana bağladığı iple kendini astı. Bir süre sonra eve gelen yakınları tarafından asılı bulunan Mehmet T. indirilip sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
(Görüntülü Haber) Borç bunalımına giren 4 çocuk babası intihar etti
BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen Mehmet T. (55), evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi'nde meydana...
09 Şubat 2018 Cuma 17:28
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