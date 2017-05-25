(Görüntülü Haber) Bonzai içip kullandığı kamyonla nizamiye duvarına çarptı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde 30 yaşındaki O.B., iddiaya göre aldığı sentetik uyuşturucu maddesi bonzainin etkisiyle, kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek bu sabah General Muzaffer Alankuş Kışlası'nın duvarına çarptı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, kamyondan güçlükle indirilen O.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki General Muzaffer Alankuş Kışlası önünde meydana geldi. Paşayiğit Caddesi’ni kullanarak, çarşı merkezinden Kurtuluş Caddesi yönüne giden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen O.B. yönetimindeki 22 RP 894 plakalı kamyon, sürücüsünün aldığı bonzainin etkisiyle fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu General Muzaffer Alankuş Kışlası nizamiye kapısının duvarına çarptı. Nizamiyenin duvarı ve panoları yıkılırken, kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından araçtan inmek istemeyen sürücü O.B., polis tarafından güçlükle çıkartılarak gözaltına alındı. O.B.’nin yapılan üst aramasında cebinde bir miktar bonzai ele geçirildi. Keşan 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Ersin Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Göksel Demiralp de olay yerine gelerek bilgi aldı. Kamyon, polis ve askeri yetkililerin incelemesinin ardından otoparka çekildi. Soruşturma sürüyor.