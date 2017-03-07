(Görüntülü Haber) Bomba sanılan paketten oyuncak araba kumandası çıktı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de PTT Posta İşleme Merkezi, üzerinde kablolar bulunan kargo paketi nedeniyle boşaltıldı. Merkez önündeki cadde de trafiğe kapatılırken, gelen polislerin yaptığı incelemede, paketteki kabloların oyuncak arabanın uzaktan kumandası olduğu anlaşıldı. Merkez Melikgazi İlçesi Alparslan Mahallesi Mete Caddesi'ndeki PTT Posta İşleme Merkezi çalışanları, buraya getirilen ve üzerinde kabloların bulunduğu kargo paketini görünce durumu yetkililere ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, pakette patyıcı olma ihtimaline karşı Posta İşleme Merkezi'ni boşalttı, etrafındaki yolları trafiğe kapattı. Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Ekibi, dedektör köpekle birlikte merkezde ve şüphelenilen kargo paketinde inceleme yaptı. Polisin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu, kargo paketindeki kabloların oyuncak arabanın uzaktan kumandası olduğu anlaşıldı. Polisin çalışması bitince, dışarı çıkarılan çalışanların ve işlem yaptıracak vatandaşların merkeze girişlerine izin verildi ve cadde trafiğe yeniden açıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, şüpheli kargo paketini detaylı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.