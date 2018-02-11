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(Görüntülü Haber) Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () -  BOLU'da, Ramazan Ü. (38), tartıştığı Murat Zafer Cankurtaran'ı (44) kentin en işlek caddesinde tabancayla vurup, yaraladıktan sonra kaçtı. Olay, saat 16.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () -  BOLU'da, Ramazan Ü. (38), tartıştığı Murat Zafer Cankurtaran'ı (44) kentin en işlek caddesinde tabancayla vurup, yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Zafer Cankurtaran ve Ramazan Ü. arasında, birbirlerinin hakkında başkalarına olumsuz şekilde konuştukları için tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Ramazan Ü. belinden çıkardığı tabancayı 2 el ateşledi. Kurşunlardan biri Murat Zafer Cankurtaran'ın kasık bölgesine isabet etti. Yaralanan Cankurtaran, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ü. ise kaçtı. Polis, Ramazan Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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