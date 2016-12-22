Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 2 asker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Astsubay Başçavuş A.K. ve Uzman Onbaşı Ö.K. için gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları ileri sürülen 2 asker, polis ekipleri tarafından evlerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Şüpheli askerlerin evlerinde ve 2'nci Komanda Tugay Komutanlığı'ndaki odalarında yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 asker adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Bolu Tugayı'nda 2 asker FETÖ'den adliyede
Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 2 asker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Astsubay Başçavuş...
22 Aralık 2016 Perşembe 16:41
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