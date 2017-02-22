Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU Dağı Tüneli'nde, minibüsün öndeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ömer Aed Abdulaziz yönetimindeki 55 AAZ 65 plakalı minibüs, iddiaya göre tünelin çıkış bölümünde hız sınırını aştığı iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkarak önde giden Ökkeş Murat Taşkale'nin kullandığı 34 VE 0072 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Tünel çıkışında savrulan minibüs, beton kaldırıma çarparak durdu. Ölen ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Minibüs, evrak eksikliği nedeniyle trafikten men edildi. Araçların kaldırılması ardından yaklaşık yarım saat sonra ulaşım tekrar açıldı.
(Görüntülü Haber) Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza TEM'i kapattı
Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU Dağı Tüneli'nde, minibüsün öndeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda Bolu...
22 Şubat 2017 Çarşamba 12:25
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