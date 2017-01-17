(Görüntülü Haber) Bolu'da üniversiteli Dilay'ı öldüren sanığa müebbet hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Gerede İlçesi'nde 13 Ekim 2015 tarihinde, arkadaşlık teklifini reddeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Dilay Gül'ü 19 yerinden bıçaklayarak öldüren sınıf arkadaşı 23 yaşındaki Uğur Aydemir, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Kimya Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Dilay Gül, 13 Ekim 2015 tarihinde akşam okul çıkışında yurda giderken arkadaşlık teklifini reddettiği sınıf arkadaşı Uğur Aydemir tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aydemir, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Dilay Gül'ün annesi Tülay Tuncer, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da hazır bulundu. 'BEN TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM' Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’nun akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdiği sanık Uğur Aydemir, savunmasında, "Ben birisini öldürecek bir insan değilim. Benim de annem, kız kardeşim var. Bu olay tamamen benim akıl hastalığım nedeniyle gerçekleşti. Neler olduğunu anlatsam bile inanmazsınız. Ben tedavi olmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti karar için ara verdiği sırada Dilay Gül'ün annesi Tülay Tuncer, sanık Uğur Aydemir'e tükürerek, "Adi, aşağılık, pislik. Bırak artık palavra atmayı" diyerek tepki gösterdi. MÜEBBET HAPİS Aranın ardından tekrar salona gelen heyet, söz konusu eylemin, 'tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' değil 'kasten öldürme' suçu kapsamına girdiğine hükmederek sanığa müebbet hapis cezası verdi. Verilen cezada indirim uygulanmadı. Anne Tülay Tuncer, mahkeme salonundan çıkarken, "Ona bu ceza az. Daha fazlası olması gerekiyordu" dedi. Adliye önünde de açıklama yapan Tülay Tuncer, "Her ne olursa olsun benim kızım geri gelmeyecek. 'Anne kapıyı aç ben geliyorum' diyemeyecek. Kızım geri gelmeyecek, başka bir şey diyemiyorum" dedi.