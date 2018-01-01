(Görüntülü Haber) Bolu'da sobadan zehirlenen dede ve torunu toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Nihat Terzi (62) ve torunu Sertuğ Terzi (7) toprağa verildi. Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde, dün Terzi ailesine ait evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Nihat Terzi, eşi Sevim Terzi, oğlu Sedat Terzi (38), gelini Aynur Terzi (36), torunları Sertuğ (7), Eymen (2), Ege (8) ile Melisa (1) hastaneye kaldırıldı. Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi yaşamını yitirdi. 6 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi'nin cenazeleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morgundan alınarak evlerine getirildi. Dede ve torunun cenazesi evin önünde alınan helalliğin ardından alanı daha geniş olan caminin yanındaki Yukarı Soku İlkokulu bahçesine getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından dede ve torununun cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.