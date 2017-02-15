(Görüntülü Haber) Bolu'da, polisten '15 Şubat' önlemi

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 18'inci yıl dönümü nedeniyle, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında araçlar didik didik arandı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü nedeniyle terör eylemlerine karşı il genelinde polis ekipleri alarma geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Polisler, trafiğe kapatılan valilik, adliye, askerlik şubesi ve orduevinin bulunduğu bölgede nöbet tuttu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri de kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında durdurulan araçları didik didik aradı. Araçlarda bulunanların kimlikleri kontrol edilerek üzerleri arandı. Polis Özel Harekat ekipleri de uygulama noktalarında görev alarak uzun namlulu silahlarla güvenliği sağladı.