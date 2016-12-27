(Görüntülü Haber) Bolu'da otomobil ve midibüs çarpıştı: 2 yaralı

BOLU'da, midibüsün otomobil ile çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Şehit Selenpaşa Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hasan Kalaycıoğlu'nun kullandığı, içinde yolcu bulunmayan 14 S 0324 plakalı midibüs, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Hamdi Gökçe'nin kullandığı 01 DGA 27 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Midibüs şoförü Hasan Kalaycıoğlu ile otomobilde bulunan Kübra Gökçe yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, devrilen midibüsün kaldırılmasıyla yenidena çıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.