(Görüntülü Haber) Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü
BOLU'nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. O.B.'nin tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Yaralı tedavi altına alındı. Jandarma,...
24 Şubat 2018 Cumartesi 21:07
BOLU'nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. O.B.'nin tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Yaralı tedavi altına alındı. Jandarma, O.B.'yi gözaltına aldı.
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