(Görüntülü Haber) Bolu'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BOLU’da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Emir Günenç ağır yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden 49 yaşındaki Emrullah Gültekin yönetimindeki 34 NZ 704 plakalı kamyon, kavşaktan geçiş yapan Emir Günenç yönetimindeki 14 GB 776 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç, ağır yaralandı. Günenç, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak bulunması nedeniyle hayati tehlikesi devam eden Günenç, ameliyata alındı. Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kamyon sürücüsü Emrullah Gültekin de ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Emir Günenç’in ağabeyi İshak Günenç’in 5 yıl önce 18 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Motosiklet tutkunu gencin 20 gün önce sattığı motosikletin fotoğrafını sosyal medya hesabından ‘Allah kaza bela vermeden binmek nasip etsin yeni sahibine hayırlı olsun’ notuyla paylaştığı görüldü. Günenç’in kazayı bir arkadaşına ait olan motosikletle geçirdiği kaydedildi.