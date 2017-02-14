(Görüntülü Haber) Bolu'da güvenlik önlemleri üst düzeyde

BOLU'da, Kent Meydanı mevkisinde bulunan valilik, adliye, askerlik şubesi ve orduevinin önünden geçen caddeler güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Terör saldırılarının artması üzerine daha önce Sağlık Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının çevresine beton bariyer çekilip, etrafındaki yollar araç trafiğine kapatılmıştı. Güvenlik önlemleri kapsamında bugünden itibaren, kentin en merkezi yerinde Kent Meydanı yakınlarında bulunan valilik, adliye, askerlik şubesi ve orduevinin önünden geçen caddeler, polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Polis ekipleri adliye girişinde yer alan Hürriyet Caddesi'nde önlem alarak sadece resmi araçların geçişine izin verdi. Bolu Valiliği, alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi. "İlimiz merkezinde Hürriyet Caddesi ve Hastane Caddesi'nin kesiştiği Anıtpark arkasında bulunan dönel kavşaktan başlayarak Hürriyet Caddesi ve Ali Rıza Tekemen Caddesi'nin Hattat Emin Baran Caddesi ile kesiştiği noktalar arası çift yönlü olarak güvenlik nedeniyle Valilik kararıyla 14 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır. Söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin alternatif yollardan ulaşım sağlamaları gerekmektedir."