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(Görüntülü Haber) Bolu'da evin çatı katı, ahır, samanlık ve odunluk yandı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, tek katlı evin çatı katı, bitişikteki ahır, samanlık ve odunlukta çıkan yangında kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, saat 17.00 sıralarında Berk Köyü'nde Recep Atalay'a ait evin yanında...

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, tek katlı evin çatı katı, bitişikteki ahır, samanlık ve odunlukta çıkan yangında kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, saat 17.00 sıralarında Berk Köyü'nde Recep Atalay'a ait evin yanında bulunan odunlukta başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler bitişikte bulunan, ahır, samanlık ve evin çatısına sıçradı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, çevredekiler ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalıştı. Ancak yoğun duman nedeniyle içeriye giremediler. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatı katı kullanılmaz hale geldi. Odunluk, samanlık ve ahır ise kül oldu. Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan da telef oldu. Evi yanan aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren bir kadına ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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