Mutlu YUCA/ BOLU,() - İZMİR Adliyesi önünde dün düzenlenen terör saldırısı ardından Bolu'da adliye ve valilik çevresindeki önlemler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın ön tarafındaki giriş ile arka kapıda polis ekibi görevlendirildi. Adliyenin yakınında Kent Meydanı'nda bulunan Valilik binası önünde ve kentin kalabalık noktalarında da önlemler artırıldı.
(Görüntülü Haber) Bolu'da adliye çevresinde önlemler artırıldı
Mutlu YUCA/ BOLU,() - İZMİR Adliyesi önünde dün düzenlenen terör saldırısı ardından Bolu'da adliye ve valilik çevresindeki önlemler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren adliye binası...
06 Ocak 2017 Cuma 12:58
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