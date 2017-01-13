Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'da, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kentte esnaflık yapan 3 kişi, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede
Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'da, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kentte esnaflık yapan 3 kişi, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü...
13 Ocak 2017 Cuma 13:03
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