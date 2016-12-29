(Görüntülü Haber) Boğulma tehlikesi geçiren mühendisi deniz polisi kurtardı
ANTALYA'da yüzerek denizde açıldıktan sonra geri dönemeyen emekli kimya mühendisi 67 yaşındaki Mehmet Uçan'ı, deniz polisi kurtardı. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Beachpark 1 No'lu plajda...
29 Aralık 2016 Perşembe 16:22
ANTALYA'da yüzerek denizde açıldıktan sonra geri dönemeyen emekli kimya mühendisi 67 yaşındaki Mehmet Uçan'ı, deniz polisi kurtardı. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Beachpark 1 No'lu plajda meydana geldi. Bir grup arkadaşı ile plaja gelen emekli kimya mühendisi Mehmet Uçan, denizde açıldı. Yaklaşık 150 metre yüzen Uçan, dönmek istemesine rağmen başarılı olamadı. Uçan'ı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dalgalar arasında yer alan dubaya tutunan Uçan, deniz polisinin gelmesini bekledi. Uçan, yanına gelen deniz polisi tarafından bota alınarak Yat Limanı'na çıkartıldı. Burada kendini bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Mehmet Uçan'ın, üşüdüğü gözlendi. Her zaman aynı yerde yüzdüğünü belirten Uçan, "Dalgalar yüzünden dönemedim. Şansımız varmış ki polis gelip kurtardı" diye konuştu.
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