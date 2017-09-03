(Görüntülü Haber) Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarırken boğuldu

Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da, Uludağ'ın zirevisinde bulunan Kilimli Göl'nde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Burak Uygun'u, bir arkadaşıyla birlikte suya atlayıp kurtaran 25 yaşındaki İbrahim Doğan, boğularak yaşamını yitirdi.



Uludağ'ın zirvesindeki Kilimli Göl kıyısında kamp kuran Uygun ailesinin çocukları Burak, bugün öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi. Yüzme bilmeyen Burak Uygun, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bölgedeki Gözede Köyü sakinlerinden İbrahim Doğan ve yanındaki bir arkadaşı, durumu fark edip göle atladı. Burak Uygun'u kıyıya ulaştıran iki arkadaştan İbrahim Doğan, sudan çıkmayı başaramadı. Kaybolan Doğan'ın kurtarılması için jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine JAK'ın yanı sıra Bursa'dan gelen AFAD, NAK, BUDAK ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki dalgıç polis sevk edildi.



Dalgıç polisler, yapılan çalışmalar sonucu İbdahim Doğan'ın cesedine ulaşıp, sudan çıkardı. İbdahim Doğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Hastanede tedavisi süren Burak Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.