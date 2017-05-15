Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı inşaat duvarındaki demirin, ön camdan girerek boğazına saplandığı 24 yaşındaki Hande Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 7 Mayıs Pazar günü Pancarlı Mahallesi 6'ncı Cadde üzerinde meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak inşaatta çarpmış ve bu sırada duvardaki 6 metre uzunluğunda demir çubuk, aracın ön tarafındaki Hande Karaoğlu'nun boğazına saplanmıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında demir çubuk kesilerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlu, yoğun bakım ünitesindeki 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Boğazına demir çubuk saplanan Hande, yaşama tutunamadı
Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı inşaat duvarındaki demirin, ön camdan girerek boğazına saplandığı 24 yaşındaki Hande Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanedeki 8...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:42
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