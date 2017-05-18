İSTANBUL, () İSTİNYE açıklarında Beykoz’a geçmek için kalkan arabalı vapurın lüks bir tekneye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Yeni seferine hazırlanmak için İstinye iskelesine yanaşan arabalı vapur geri manevra yaptığı sırada demirli olan lüks tekneye çarptı. Tekne ve arabalı vapurda hasarın oluştuğu 1 kişinin de hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına kaydedildi.
(Görüntülü Haber) Boğaz'da arabalı vapurun lüks tekneye çarptığı an kamerada
İSTANBUL, () İSTİNYE açıklarında Beykoz’a geçmek için kalkan arabalı vapurın lüks bir tekneye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Yeni seferine hazırlanmak için İstinye...
18 Mayıs 2017 Perşembe 10:39
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