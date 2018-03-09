(Görüntülü Haber) Bodrum'da uyuşturucuya operasyonuna 1 gözaltı

BODRUM (Muğla), () Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle M.D, gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığını öğrendiği M.D'yi takibe aldı. M.D.'nin Bitez Mahallesi'ndeki evine baskın yapan ekipler, şüpheliyi evinde bir miktar scunk adlı uyuşturucuyla yakaladı. Gözaltına alınan ve hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan işlem yapılan M.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlerin ve öğrencilerin uyuşturucu kullanmasının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, üniversite öğrencisi R.Ş ve A.A.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrencilerin üzerlerinde bir miktar scunk maddesi ele geçildi. Öğrenciler hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.