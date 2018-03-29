(Görüntülü Haber) Bodrum'da uyuşturucu şüphelileri adliyede
BODRUM'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bodrum'da uyuşturucu sattığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, Aydın...
29 Mart 2018 Perşembe 15:57
BODRUM'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bodrum'da uyuşturucu sattığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, Aydın ve İzmir illerinden getirdikleri uyuşturucuyu Bodrum'da piyasaya sürdüklerinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine geçen pazartesi günü yapılan baskında 8 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar bu sabah, adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheliden 1'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 1 kişinin de askerde olduğu öğrenildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.