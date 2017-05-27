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(Görüntülü Haber) Bodrum'da tutuklama tepkisi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi yaparken gözaltına alınıp tutuklanması,...

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi yaparken gözaltına alınıp tutuklanması, Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği tarafından protesto edildi.

Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda basın toplantısı düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın fotoğraflarını taşıdı. Eğitim-Sen üyeleri, 'OHAL'in arkasına sığınmayın, ihraçların gerekçesini açıklayın' yazılı pankart açtı. Basın açıklamasını da Bodrum'da KHK ile görevden ihraç edilen öğretmen Hülya Bayar okudu. İhraç kararlarını eleştiren Bayar, "Üyelerimiz Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in hemen serbest bırakılmasını ve taleplerinin süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı biçimde devam edebilmelerini istiyoruz. Biz kazanacağız, çünkü bir sendikanın, konfederasyonun, anayasa ile yasalarla, ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikal hak ve özgürlükleri kullanması suç değildir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz de suçlu değil, kamu emekçileri mücadelesinin onurudur. OHAL'in arkasına sığınmayın, ihraçların gerekçesini açıklayın" dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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