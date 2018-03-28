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(Görüntülü Haber) 'Biz burdayız' diyen Anadolu Farm'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (2)

'ÇİFTLİK BANK'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK' Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu...

'ÇİFTLİK BANK'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK'

Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına ““Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası Çiftlik Bank'ın günah keçisi olduk” diye konuştu.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Merkezi Kayseri’de bulunan, şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve 2 şube müdürü, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı. 

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()

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