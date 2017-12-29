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(Görüntülü Haber) Biyoenerji ile uyuşturucu bağımlısı yaptı

DÜZCE- DÜZCE'de yatırım yapan İran asıllı iş adamı Hossein Mirzaei, eşi ve çalışanları uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İranlı iş adamının biyoenerji gücü ile insanlara tedavi uygulama bahanesi ile...

DÜZCE- DÜZCE'de yatırım yapan İran asıllı iş adamı Hossein Mirzaei, eşi ve çalışanları uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İranlı iş adamının biyoenerji gücü ile insanlara tedavi uygulama bahanesi ile uyuşturucu bağımlısı yaptığı ileri sürüldü. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Düzce'de yerel bir televizyon kanalı kuran, arsa alımları yapan İran asıllı iş adamı Hossein Mirzaei, eşi Çiğdem Mirzaei'yi takibe aldı. Uzun süren takip sonrasında Hossein Mirzaei'nin uyuşturucu sattığı belirlendi. Hossein Mirzeai, eşi Çiğdem Mirzeai ile yanında çalışan Afgan ve İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 54 küçük paket içerisinde 69 gram eroin, 2 adet poşet içerisine 212 gram eroin, 4 poşet içerisinde 203 gram metamfetamin, 18 gram Afyon sakızı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hossein Mirzaei'nin biyoenerji kullanarak kendisinin vücuttaki ağrıları tedavi ettiği yönündeki söylemleri ile kendisine gelen kişilerin içeceklerine uyuşturucu madde katarak, uyuşturucu bağımlısı yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Hossein Mirzaei, eşi ve 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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