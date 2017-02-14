(Görüntülü Haber) Bitlis’te terör operasyonu: 11 gözaltı

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği PKK/KCK operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis merkez ile Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Mutki ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "PKK/KCK terör örgütüne milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, Terör Örgütü Propagandası yapmak suçlaması ile 14.2.2017 tarihinde 12 şahsa yönelik 11 adrese Bitlis Merkez, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Mutki ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, B.Y., İ.Y., N.K., R.A., S.G., Y.S., C.K., S.B., M.Ş.Ö., Ö.T., F.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."