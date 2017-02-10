(Görüntülü Haber) Bitlis’te 300 polisle 'Güven ve Huzur operasyonu'

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’te eksi 7 derecede, 300 polisle asayiş uygulaması yapıldı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 sabit ve 1 gezici noktada, 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, araçlar tek tek durdurularak arandı, içindeki kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Eksi 7 derecede sis altında yapılan uygulamada dedektör köpekler de kullanıldı. Saat 18.00'de başlayan uygulama, Bitlis Emniyet Müdürlüğü önü, Bitlis-Diyarbakır yolu üzerindeki arama kontrol noktası ve gezici kontrol noktalarında gece saat 23.30’a kadar devam edecek.