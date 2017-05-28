(Görüntülü Haber) Bitlis’te 1 ton patlayıcı imha edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları operasyonlarda, Mutki İlçesine bağlı Arpalıseki Köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette mazotla zenginleştirilmiş yaklaşık 1 ton amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı madde, 1 el bombası ve 1 roketatar sevk fişeği ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı Cumhuriyet savcılığının talimatıyla imha edildi. Bölgede operasyonlar sürüyor" denildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları operasyonlarda, Mutki İlçesine bağlı Arpalıseki Köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette mazotla zenginleştirilmiş yaklaşık 1 ton amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı madde, 1 el bombası ve 1 roketatar sevk fişeği ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı Cumhuriyet savcılığının talimatıyla imha edildi. Bölgede operasyonlar sürüyor" denildi.