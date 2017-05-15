(Görüntülü Haber) Bitlis'teki çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu
BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bitlis kırsalında güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda bir grup PKK'lı teröristle...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:15
BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bitlis kırsalında güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Çetin Karabulut şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürerken, şehit güvenlik korucusu Karabulut için yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Şehit Karabulut merkez Kurubulak Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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