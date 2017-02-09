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(Görüntülü Haber) Bitlis'te uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

BİTLİS'te polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 5 kilo 873 gram eroin, 9 kilo 32 gram esrar, 1 kilo 280 gram metamfetamin ve 15 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu...

BİTLİS'te polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 5 kilo 873 gram eroin, 9 kilo 32 gram esrar, 1 kilo 280 gram metamfetamin ve 15 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Polisin 23 Ocak ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik yaptığı operasyonlarda 23 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 23 kişiden 13’ünün tutuklandığı belirtilirken, operasyonlarda 5 kilo 873 gram eroin, 9 kilo 32 gram esrar, 1 kilo 280 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı tarihler arasında gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarda ise 52 bin 390 paket kaçak sigara ve 1 sahte çek ele geçirildiği belirtildi.

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