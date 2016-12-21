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(Görüntülü Haber) Bitlis'te DBP'li 3 belediye başkanı tutuklandı

BİTLİS’te terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Mutki, Hizan ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye Başkanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Terörle...

BİTLİS’te terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Mutki, Hizan ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye Başkanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Aralık 2016'da Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mutki, Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan Beldesi ve Diyarbakır'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda DBP'li Mutki İlçesi Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İkram Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgularının ardından mahkemeyle sevk edilen Mutki İlçesi Belediye Başkanı Birlik, Hizan Belediye Başkanı Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Aydın, 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından tutuklandı.

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