(Görüntülü Haber) Bitlis merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilen ve 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Açıklamada şöyle denildi: "Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında; Bitlis Merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilen ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski emniyet personelleri ve yakınları hakkında 22 Şubat 2017 günü eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında aralarında Şube Müdürü, Emniyet Amiri ve Komiser rütbesindeki şahısların da bulunduğu eski emniyet mensubu şüphelilerden Bitlis ilinde 10, diğer illerde de 18 olmak üzere toplam 28 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanması mümkün olmayan şüpheliler hakkında çalışmalar devam etmektedir."