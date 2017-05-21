Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

(Görüntülü Haber) Bisikletle kayalıktan düşün 2 çocuk yaralandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı. Olay, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde meydana...

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı.

Olay, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Uludağ'ın arkasına arkadaşı Okan Karaman’ı da aldığı bisikletle kayalık bölgede gezerken, dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen Uludağ ve Karaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Doktorlar yaralılardan Murat Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246