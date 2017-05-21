Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı. Olay, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Uludağ'ın arkasına arkadaşı Okan Karaman’ı da aldığı bisikletle kayalık bölgede gezerken, dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen Uludağ ve Karaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Doktorlar yaralılardan Murat Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
(Görüntülü Haber) Bisikletle kayalıktan düşün 2 çocuk yaralandı
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı. Olay, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde...
21 Mayıs 2017 Pazar 17:42
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