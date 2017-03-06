Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL Sultangazi'de sanayi sitesinde bisiklet yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını söndürürken, işyerinde maddi hasar oluştu. Yangın, saat 11:30 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, bisiklet yedek parçalarının bulunduğu depoda çıktı. Dumanlar deponun tamamını sardı. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına aldı. Görgü tanıkları, depoda yoğun dumanların yükseldiğini ve bunun üzerine durumu hemen itfaiye ekiplerini bildirdiklerini söyledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı depoda maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
(Görüntülü Haber) Bisiklet yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL Sultangazi'de sanayi sitesinde bisiklet yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını söndürürken, işyerinde maddi hasar oluştu. Yangın,...
06 Mart 2017 Pazartesi 13:07
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