(Görüntülü Haber) Bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da bir alışveriş merkezinin bahçesinden bisiklet çalan iki şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki bisiklet parkında meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan 34 yaşındaki Şammas Emek ile 32 yaşındaki Abdullah Kara olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerin merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle'de bulunan metruk binalarda dolaştıklarını tespit ederek bölgede çalışma başlattı. Polis, iki şüpheliyi çaldıkları bisiklette birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bisikleti birlikte çaldıklarını itiraf eden şüphelilerin dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da haklarında arama kararı olduğu belirtildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.