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(Görüntülü Haber) Birlikte alkol aldıkları genci dövüp, para ve telefonunu gasp ettiler

İZMİT'te birlikte alkol aldıkları K.Ş.A.'yı (28) dövüp, üzerindeki parasını ve cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, geçen 10 Mart'ta Derince Yavuz Sultan Mahallesi, Rezzan Sokak üzerinde bulunan...

İZMİT'te birlikte alkol aldıkları K.Ş.A.'yı (28) dövüp, üzerindeki parasını ve cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, geçen 10 Mart'ta Derince Yavuz Sultan Mahallesi, Rezzan Sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazide tek başına alkol alkol alan K.Ş.A.'nın (28) yanına tanımadığı 4 kişi geldi. K.Ş.A. ile birlikte alkol almaya başlayan şüpheliler, bir süre sonra K.Ş.A.'yı dövüp, üzerinde bulunan 1500 lirayı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Gasp edilen K.Ş.A.'nın ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler F.Y.Y. (27), F.Y. (26), O.Y. (18) ve E.B.'yi (21) gözaltına aldı. İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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