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(Görüntülü Haber) Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayıp, boğazını kesti

BURSA’da 48 yaşındaki Yılmaz Koçak, birlikte içki içtiği arkadaşı 57 yaşındaki Celil Tükenmez’i, çıkan tartışmanın ardından çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında önce kalbinden bıçakladı, ardından boğazını keserek...

BURSA’da 48 yaşındaki Yılmaz Koçak, birlikte içki içtiği arkadaşı 57 yaşındaki Celil Tükenmez’i, çıkan tartışmanın ardından çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında önce kalbinden bıçakladı, ardından boğazını keserek öldürdü. Olaydan sonra kaçmak isterken çevredekilerin yakalayıp linç etmek istediği zanlı Koçak'ı, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

Olay bu akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam semtindeki parkta meydana geldi. Bankta birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında vatandaşların ayırmak isteği ikili birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sırasında Yılmaz Koçak üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Celil Tükenmez’in kalbine saplayıp, ardından kanlar içerisinde yerde yatan arkadaşının boğazını kesti. 

Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdiler. Bu arada arkadaşını öldürdüğü bıçakla arbede sırasında kendisi de yaralanan Yılmaz Koçak, olaydan sonra kaçmak isterken, parkta bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kısa sürede olay  yerine gelen sağlık görevlileri Celil Tükenmez’in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise vatandaşların linç etmek istediği zanlı Koçak'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak, tedavisi için Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDEN 8 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU

Ölen Celil Tükenmez’in kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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