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(Görüntülü Haber) Biri polis 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra arkadaşı ile birlikte minibüse binerek olay yerinden kaçan 23 yaşındaki G.G., kendisini gözaltına almak isteyen bir polis memurunu da yaraladı. G.G ile arkadaşı S.K. gözaltına alındı. Olay...

ESKİŞEHİR'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra arkadaşı ile birlikte minibüse binerek olay yerinden kaçan 23 yaşındaki G.G., kendisini gözaltına almak isteyen bir polis memurunu da yaraladı. G.G ile arkadaşı S.K. gözaltına alındı. Olay dün akşam saatlerinde Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. G.G. tartıştığı 26 yaşındaki İ.O.'yu bıçakla göğsünden yaraladı. G.G. ve yanında bulunan arkadaşı S.K. Erenköy Mahallesi'ne gitmekte olan kent içi yolcu taşıyan minibüse binip olay yerinden uzaklaştı. Yaralı İ.O. da ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisler G.G. ve S.K.'nın içinde bulunduğu minibüsü Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta durdurdu. G.G. cebinden çıkardığı bıçakla kendisini gözaltına almak isteyen motosikletli polis timinde görevli bir polis memurunu karın boşluğunda yaraladı. Diğer polislerin müdahalesiyle G.G. ile yanındaki arkadaşı S.K. etkisiz hale getirilerek yakalandı. Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru tedavi altına alındı. Polis memuru ile İ.O.'yu bıçaklayan G.G. ve olaya karışan arkadaşı S.K. yapılan sorgulamasını ardından adliyeye sevk edildi.

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